Angelo Pierattini, guitarrista de Weichafe, supera grave accidente y anuncia su alta médica tras semanas de lucha

A finales de diciembre, el rock nacional se vio sacudido por el grave accidente de tránsito que sufrió Angelo Pierattini, reconocido guitarrista y vocalista de la banda Weichafe, quien se encontraba en un estado de salud crítico.

Este domingo 11 de enero, Pierattini compartió una esperada actualización en su cuenta de Instagram, anunciando que ha sido dado de alta. En su mensaje, el músico relató: “El 29 me chocaron, estuve grave, en coma, intubado varios días… fue un milagro salir de ahí”. Su recuperación ha sido un proceso arduo, pero ahora se encuentra fuera del hospital, aunque su rehabilitación apenas comienza.

El artista expresó su gratitud hacia quienes lo apoyaron durante su difícil situación, afirmando: “Sus oraciones, actos de fe, espiritualidad, profundo amor y la expertiz del personal médico de la Mutual de Seguridad me tienen de alta y en pleno proceso de rehabilitación”. A pesar de las secuelas que dejó el accidente, Pierattini mantiene un espíritu optimista y artístico.

En su mensaje, el guitarrista también compartió su deseo de regresar a los escenarios, afirmando: “Estoy feliz, dando la lucha día a día pa’ reencontrarnos pronto en algún mágico escenario. Mil gracias por esa conexión hermosa (…) y a esta vida que nos cruzó por el simple hecho de amar la música”.

La comunidad musical y sus seguidores han mostrado un gran apoyo hacia Pierattini, quien es una figura emblemática en la escena del rock chileno. Su recuperación será seguida de cerca por sus fans, quienes esperan ansiosos su regreso a la música.