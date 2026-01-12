Trágica coincidencia: Jeison Jiménez soñó tres veces con un accidente aéreo antes de su fatal vuelo en avioneta

Yeison Jiménez, destacado cantante colombiano de música popular, falleció el 10 de enero en un trágico accidente aéreo que también cobró la vida de cinco personas más, incluyendo a cuatro de sus colaboradores y al piloto. La aeronave se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de Paipa, en Boyacá, con destino a Medellín, donde el artista tenía programada una presentación en Marinilla.

La noticia de su muerte ha conmocionado al país, dado que Jiménez era uno de los exponentes más reconocidos de la música popular colombiana. Según informes de medios locales y la Aeronáutica Civil, el accidente ocurrió en circunstancias que aún están siendo investigadas.

Previo a su trágico deceso, Jiménez había compartido en una entrevista con el programa ‘Se dice de mí’ de Caracol Televisión que había tenido tres sueños premonitorios sobre un accidente aéreo. En uno de estos sueños, relató que debía advertir al piloto sobre un problema en la aeronave. “Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión y con que yo tenía que decirle al piloto que fuera y le diera una vuelta. Cuando él llegaba me decía: ‘Patrón, menos mal me dijo porque me falló algo, pero ya lo solucioné’”, comentó el artista en la entrevista.

Jiménez también recordó un episodio real que vivió anteriormente, cuando su avión sufrió una falla en uno de los motores tras despegar del aeropuerto Olaya Herrera en Medellín. En esa ocasión, el piloto logró regresar a tierra de manera segura, lo que dejó una profunda impresión en el cantante, quien se encontraba a solo diez días del nacimiento de su hijo. Tras el incidente, Jiménez admitió que tuvo que buscar ayuda psicológica debido al impacto emocional que le causó.

La muerte de Yeison Jiménez ha dejado un vacío en la música popular colombiana, y su legado perdurará en la memoria de sus seguidores y en la historia de la música del país.