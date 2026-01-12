Influencer Jenny Ramos lidera estafa millonaria que afecta a la actriz Amparo Noguera y a otras víctimas

Este domingo se llevó a cabo la primera jornada de formalización de una organización criminal implicada en una estafa que supera los 500 mil dólares, con la reconocida actriz nacional Amparo Noguera como una de sus principales víctimas. La Fiscalía Oriente ha identificado a Jenny Ramos, una influencer de 41 años con más de 100 mil seguidores en TikTok y un extenso historial delictivo, como la líder de esta banda delictiva.

Ramos fue presentada ante el tribunal junto a otros diez imputados, entre los que se encuentra su pareja, todos acusados de formar parte de una asociación delictiva dedicada a la estafa reiterada y al lavado de dinero. Según el Ministerio Público, la acusada no solo coordinaba las operaciones, sino que también administraba gran parte de los recursos obtenidos de manera ilícita.

Los antecedentes presentados en la audiencia, a los que tuvo acceso T13, revelan que el modus operandi de la organización comenzaba con el contacto directo a las víctimas. Jenny Ramos y otra mujer se hacían pasar por ejecutivas bancarias, alertando sobre supuestos ataques informáticos realizados por una organización extranjera que habría comprometido sus cuentas. Bajo esta falsa premisa, inducían a las personas a seguir instrucciones urgentes para “resguardar” su dinero.

Los casos eran luego derivados a falsos funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), ejecutivos bancarios y supuestos representantes de la Comisión para el Mercado Financiero, roles desempeñados por otros miembros de la banda. Tres de estos integrantes se encuentran actualmente en prisión preventiva en la cárcel de La Serena, siempre bajo la coordinación de Ramos.

En el caso de Amparo Noguera, la actriz fue contactada entre el 1 y el 8 de octubre, periodo durante el cual entregó más de 470 millones de pesos. La investigación indica que cerca de 50 millones de pesos fueron utilizados en compras en distintos comercios, mientras que el resto quedó bajo la administración de la líder de la organización.

La Fiscalía también detalló que la banda convencía a las víctimas de que existían funcionarios bancarios coludidos, lo que generaba un clima de temor y urgencia. Esto resultaba en la entrega de tarjetas, dinero en efectivo y bienes personales, que incluso eran retirados directamente de los domicilios por los falsos agentes.

En total, se realizaron 21 allanamientos para desarticular la red, que tiene al menos cinco víctimas identificadas. Dos personas permanecen prófugas. El Ministerio Público ha confirmado que solicitará la prisión preventiva para Jenny Ramos y otros imputados, mientras que la formalización continuará este lunes en una causa que bordea los mil millones de pesos defraudados.