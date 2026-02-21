Exintegrante de Reggaeton Boys detenido por presunto sicariato de empresario en Quinta Normal, formalización el 23 de febrero

La madrugada de este viernes, Gyvens Laguerre, exintegrante del grupo musical Reggaeton Boys, fue detenido por personal del OS9 de Carabineros en el contexto de una investigación por sicariato. La detención se llevó a cabo en la vía pública y está vinculada al homicidio de un empresario de 72 años, ocurrido en marzo de 2025 en la comuna de Quinta Normal.

El crimen, que se investiga como un posible caso de sicariato, tuvo lugar cuando la víctima se dirigía a su lugar de trabajo y fue atacada a disparos. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la participación específica de Laguerre en el caso ni los cargos que podría enfrentar en relación con el asesinato del empresario.

La audiencia de formalización de Laguerre ha sido programada para el mediodía del lunes 23 de febrero. La detención fue ampliada, y se espera que en esta audiencia se presenten más detalles sobre la investigación en curso.

Gyvens Laguerre, conocido también como Givens, es originario de Haití y ganó notoriedad hace más de dos décadas como parte del grupo Reggaeton Boys, que tuvo una destacada presencia en el programa de televisión Mekano. En años recientes, se había dedicado a diversos emprendimientos en la capital chilena.

El exartista ya contaba con antecedentes judiciales previos a su detención actual. En 2018, fue arrestado por la Policía de Investigaciones (PDI) en una causa relacionada con presuntos fraudes informáticos, la cual fue finalmente suspendida. Más recientemente, en febrero de 2025, Laguerre fue detenido por Carabineros durante una fiscalización vehicular, enfrentando cargos por porte ilegal de arma de fuego y receptación, tras ser encontrado en un automóvil con documentos adulterados.

La investigación por el presunto sicariato en Quinta Normal sigue en desarrollo, y se espera que se brinden más detalles durante la audiencia de formalización programada para el próximo lunes.