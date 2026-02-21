Euge Lemos deslumbra en la Gala con un impactante vestido rojo y celebra su nueva vida como madre

Eugenia Lemos deslumbró en la Gala del Festival de Viña del Mar, sorprendiendo a todos con su espectacular vestido rojo y la compañía de su pareja, Matías Kosznik.

La animadora y diseñadora, conocida por su estilo innovador, optó por un vestido rojo intenso diseñado por Makarena Montaner, que se caracterizaba por un voluminoso tul que se extendía desde la rodilla. Lemos describió su elección de vestuario como un homenaje a la estética del viejo Hollywood, específicamente al estilo Gatsby, y enfatizó la importancia de los detalles en su atuendo. “Este vestido no busca disimular ni competir; sino que celebra la experiencia, las decisiones valientes, los aprendizajes y la evolución”, afirmó Lemos.

El vestido, que incluía plumas y un diseño que se complementaba con su peinado, fue acompañado por un maquillaje realizado por Leidy Guzmán y joyas de Swarovski. Lemos destacó que la elección del color rojo fue personal, ya que es uno de sus favoritos y simboliza fuerza, pasión y madurez emocional. “Quería irme con un color que me sienta bien, que me encanta vestirlo y lucirlo”, comentó.

En su vida personal, Lemos se ha adaptado a su nuevo rol como madre de la pequeña Alegra, quien tiene apenas cuatro meses. La animadora mencionó que esta gala fue especial, ya que asistió en familia, lo que implicó llevar consigo todos los elementos necesarios para el cuidado de su bebé. “Fue prácticamente una mudanza traer todas las cositas de la gorda, sus cunas, sus mamaderas, su ropita, sus juguetes; Alegra tiene 4 meses así que también vino su cuidadora”, explicó.

A pesar de los desafíos que conlleva ser madre y trabajar en el festival, Lemos se mostró entusiasta y agradecida por el apoyo de su equipo y amigos. “Hemos recibido ayuda extra de todo el equipo. Llegó una amiga mía de toda la vida desde Argentina, Lucía Paje, y refuerzos de acá de Viña, que es la Constanza Rivera, que es mi mano derecha hace años”, añadió.

Lemos, quien también es panelista del matinal de Mega y participa en el programa “Dale Color”, ha tenido que ajustar su rutina para poder cumplir con sus compromisos durante la semana del festival. La animadora expresó que contar con una red de apoyo es fundamental, especialmente al no tener familia en Chile, lo que hace que la organización de su vida laboral y familiar sea aún más crucial.