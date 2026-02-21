Pablo Herrera defiende a Dino Gordillo: “Detrás de la controversia hay intenciones políticas y un festín contra artistas”

La controversia en torno al humorista Dino Gordillo, tras su actuación en el Festival de la Naranja 2026 en Villa Alegre, continúa generando reacciones en el ámbito artístico y político. Recientemente, el cantante Pablo Herrera salió en defensa de Gordillo, cuestionando las acusaciones que lo involucran y sugiriendo que podrían estar motivadas por intereses políticos.

Durante el festival, algunos miembros del concejo municipal y asistentes al evento acusaron a Gordillo de intentar besar en los labios a una menor de 13 años, quien le entregó un reconocimiento en el escenario. Según los denunciantes, el humorista habría movido el rostro de la adolescente con esa intención. Ante la viralización de este momento, Gordillo negó rotundamente las acusaciones, afirmando: “Jamás sería capaz de hacer una cosa así. Tengo amigos haitianos a los que he ayudado mucho y lo cierto es que he entablado una gran amistad con ellos, por lo cual es absolutamente ilógico escuchar lo que estoy escuchando en este momento.”

Pablo Herrera, en el programa “Noche de Suerte” de TV+, defendió a Gordillo y criticó la naturaleza de las acusaciones. “Yo creo que hoy en día están haciendo un festín con los artistas, y a cualquier persona. Cómo puedes pensar tú que él iba a querer darle un beso a una chica estando delante de miles de personas, estando con su hija al lado, con su familia”, expresó Herrera. Además, el cantante fue contundente al afirmar que las acusaciones tienen una intención de hacer daño, sugiriendo que hay motivaciones políticas detrás de la controversia.

“Claramente el país sigue dividido y más ahora que salió Kast y un gobierno de derecha, la gente de izquierda se está tirando a excluir todo artista que huela a derecha”, añadió Herrera, refiriéndose a la situación política actual en Chile. El cantante también destacó la trayectoria de Gordillo, quien ha estado en el escenario durante 40 años, y cuestionó la falta de respeto hacia los artistas en situaciones de cancelación de espectáculos basadas en suposiciones.

Herrera comparó la situación de Gordillo con la de otros artistas, mencionando al cantante Américo, y criticó la disparidad en el tratamiento que reciben los artistas en el contexto de acusaciones y cancelaciones. “Yo he compartido innumerables veces con él y es un tipo muy simpático, muy caballero y es un hombre de familia, entonces no hue… te creo Américo, que se mandó la media cagá… ahí hay razón. Y a él no le han cancelado ningún concierto”, concluyó, enfatizando su apoyo a Gordillo en medio de la controversia.