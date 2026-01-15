El F-35 Lightning II hará su primera presentación aérea en Chile durante la Feria Internacional del Aire y del Espacio

La Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE) se llevará a cabo del 7 al 12 de abril en la Base Aérea Pudahuel, donde se exhibirá el caza estadounidense F-35 Lightning II, uno de los aviones más avanzados del mundo.

Este evento marcará un hito, ya que será la primera vez que el F-35 realiza una presentación aérea en Sudamérica. La aeronave, que pertenece a la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF), ya había estado en Chile en 2018, pero en esa ocasión solo se mostró de manera estática.

El F-35 Lightning II es considerado el principal y más eficaz avión de combate del siglo XXI, según el portal defensa.com. Su desarrollo comenzó a finales del siglo XX con el objetivo de equipar a las fuerzas militares de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. El primer vuelo del F-35 se realizó en 2006, y su primer modelo entró en servicio en 2015.

Este caza tiene un diseño que permite operar con un solo piloto y cuenta con dimensiones significativas: mide 15,7 metros de largo, 11 metros de ancho y 4,4 metros de altura. Está propulsado por un motor Pratt & Whitney F135-PW-100, que le permite alcanzar una velocidad máxima de Mach 1.6, equivalente a 1,900 km/h, superando así la velocidad del sonido. Además, tiene un alcance máximo de 2,800 kilómetros y puede volar a altitudes de hasta 15,000 metros.

El F-35 es capaz de utilizar una amplia variedad de armamento, incluyendo misiles y bombas tácticas B-61. Su costo por unidad es de aproximadamente 80 millones de dólares, y actualmente hay alrededor de 800 unidades en servicio en varios países, entre ellos Estados Unidos, Bélgica, Dinamarca, Italia, Noruega, Polonia, Reino Unido, Alemania, República Checa, Grecia, Finlandia, Australia, Corea del Sur, Israel, Japón y Singapur.

La FIDAE es un evento clave en el calendario de la aviación y la defensa, y la presencia del F-35 en este contexto resalta la importancia de la cooperación internacional en materia de defensa y tecnología militar.