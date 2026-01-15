Trump advierte sobre invocar la Ley de Insurrección en Minnesota ante ataques a agentes de ICE y protestas crecientes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con invocar la Ley de Insurrección en Minnesota si las autoridades estatales no detienen a los “agitadores profesionales” que, según él, atacan a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump afirmó: “Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no detienen a los agitadores profesionales e insurrectos que están atacando a los patriotas de ICE, que solo intentan hacer su trabajo, instauraré la Ley de Insurrección, algo que muchos presidentes han hecho antes que yo”. Esta advertencia se produce tras un incidente en Minneapolis, donde un agente de ICE disparó y hirió a una persona durante una manifestación en contra de las redadas migratorias.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que la persona herida había atacado al agente con una pala de nieve, lo que llevó al agente a disparar en defensa propia. Las tensiones aumentaron en la ciudad, donde los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden se intensificaron, con el uso de granadas aturdidoras y gases lacrimógenos por parte de agentes federales, según reportes de CNN.

Este episodio se produce en el mismo lugar donde, una semana antes, Renee Good, una mujer de 37 años, fue abatida por un agente de ICE. En respuesta a esta muerte, el estado de Minnesota y las ciudades de Minneapolis y Saint Paul presentaron una demanda contra la Administración Trump, buscando frenar las redadas y el despliegue de agentes federales.

Trump, en su mensaje, acusó al gobernador Tim Walz y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ambos demócratas, de priorizar a “delincuentes e inmigrantes indocumentados” y de contribuir al desorden en el estado.

Cabe recordar que el presidente ya había amenazado con utilizar la Ley de Insurrección en respuesta a protestas similares en ciudades como Portland y Chicago el año pasado. Esta ley, que permite al presidente desplegar fuerzas armadas en el territorio estadounidense, no se debe confundir con la ley marcial. La última vez que se invocó fue en 1992, durante el mandato de George H.W. Bush, en respuesta a los disturbios en Los Ángeles.