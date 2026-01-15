El regreso fugaz de ‘Casado con Hijos’: tras una semana, Chilevisión lo retira de su programación sin explicaciones

Chilevisión anunció el regreso de “Casado con hijos”, pero tras una semana de emisión, la serie desapareció de su programación sin explicaciones.

El 5 de enero, Chilevisión reestrenó “Casado con hijos”, una serie que había sido un gran éxito en el pasado, con cinco temporadas a su nombre. La sitcom, que es una adaptación de la famosa serie estadounidense “Married with Children”, había sido programada para emitirse una hora después del programa “Plan Perfecto”, lo que generó expectativas entre los televidentes. La producción contaba con un elenco destacado, incluyendo a Fernando Larraín, Javiera Contador, Fernando Godoy y Dayana Amigo, y logró mantener a Chilevisión en los primeros lugares de audiencia durante su breve regreso.

Sin embargo, solo una semana después de su estreno, “Casado con hijos” fue retirada de la parrilla programática de Chilevisión sin que el canal ofreciera una razón clara para esta decisión. La repentina desaparición de la serie ha dejado a los seguidores del programa en la incertidumbre, cuestionándose si habrá una reprogramación futura o si el canal tiene otros planes para su horario.

Con la salida de la sitcom, “Plan Perfecto” ha vuelto a ocupar su horario habitual, transmitiéndose de 17:00 a 19:00 horas, seguido por el programa “¿Cuánto vale el show?”. Este cambio en la programación se produce en un contexto de transformación para Chilevisión, que recientemente fue adquirido por Vytal Group, una nueva empresa televisiva liderada por Jorge Carey, Edgar Spielmann y Tomás Yankelevich, marcando el fin de cinco años de gestión por parte de Paramount.