Erwin Padilla conquista Olmué 2026 con su humor auténtico y se convierte en el fenómeno de la noche

Erwin Padilla brilló en su debut en el Festival del Huaso de Olmué, logrando un notable éxito de audiencia y el reconocimiento del público.

El humorista chileno, originario de Concepción, se presentó en la segunda noche del Festival del Huaso de Olmué 2026, donde su actuación se convirtió en un fenómeno de sintonía. Con un rating promedio de 862.015 espectadores por minuto y un peak de 945.000, Padilla no solo cautivó a los asistentes en el recinto El Patagual, sino que también se convirtió en tendencia en redes sociales. En general, la segunda jornada del festival alcanzó un promedio de 679.506 televidentes, posicionando a TVN como el canal líder en audiencia, superando a Mega, Canal 13 y Chilevisión.

Erwin Padilla, de 38 años, ha ido ganando terreno en el circuito nacional de stand-up comedy, destacándose por su estilo directo que mezcla chistes cortos con anécdotas personales, a menudo referidas como sus “traumas de infancia”. Aunque había tenido pequeñas apariciones en el popular podcast “El Sentido del Humor”, su gran oportunidad llegó tras su participación en el programa “Coliseo”, donde impresionó al jurado desde su primera actuación.

El camino de Padilla hacia el Festival de Olmué fue inusual, ya que su confirmación para el evento se produjo después de que representantes de la organización asistieran de manera anónima a una de sus presentaciones en un bar. Su actuación en Olmué ha sido un hito en su carrera, consolidando su lugar en el panorama del humor nacional.