Fallece Rose Marie Fonck, madre de Cecilia y Diana Bolocco, a los 90 años tras luchar contra el cáncer

Rose Marie Fonck, madre de las reconocidas figuras de la televisión chilena Cecilia y Diana Bolocco, falleció a los 90 años, según confirmó su hija Diana a través de un emotivo mensaje en Instagram. La noticia se hizo pública el sábado 17 de enero, donde Diana expresó: “Vuela alto, mamita adorada”, acompañando su mensaje con una conmovedora imagen.

Fonck había estado lidiando con serios problemas de salud en los últimos meses, específicamente un cáncer que la había afectado durante años. Su estado se complicó recientemente, lo que llevó a su internación en una clínica esta semana. Debido a esta situación, Diana Bolocco se vio obligada a ausentarse del programa “Fiebre de Baile”, que conduce en Chilevisión, siendo reemplazada por Emilia Daiber.

Cecilia Bolocco, la hermana de Diana, también se mostró preocupada por la salud de su madre, comentando que “está pasando por un periodo complejo, sí… Ha sido duro, ha sido súper difícil”. Además, mencionó que su madre ha estado luchando contra el cáncer durante muchos años y que, a pesar de haber cumplido 90 años, su salud se encontraba delicada.

Rose Marie Fonck nació en 1935 y enfrentó el cáncer de mama en tres ocasiones a lo largo de su vida. Estaba casada con el empresario Enzo Bolocco Cintolesi, con quien tuvo cinco hijos: Cecilia, Diana, Juan Pablo, Rodrigo y Verónica. Su legado perdurará en la memoria de sus seres queridos y en la historia de la televisión chilena.