Américo regresa al Festival de Olmué con sorpresas y planes de boda: “Estamos como niños, bien ilusionados”

Américo se presentará este sábado en el Festival del Huaso de Olmué, donde promete un espectáculo lleno de sorpresas y la presencia de su prometida, Yamila Reyna.

El reconocido cantante de cumbia, Américo, abrirá la tercera jornada del Festival del Huaso de Olmué este sábado, marcando su tercera aparición en este evento que celebra la música chilena. En una conversación con BiobioChile, el artista expresó su entusiasmo por el show que ha preparado, el cual busca ser “bien bonito, bien compacto, redondo”, con el objetivo de que el público disfrute y se divierta. Américo, quien se siente más experimentado tras 15 años desde su primera actuación en Olmué, bromeó sobre los efectos del tiempo en su cuerpo, pero aseguró que esto le ha otorgado una mayor tranquilidad y alegría para enfrentar el escenario.

El cantante, conocido por éxitos como “Traicionera”, también compartió sus planes para el futuro, que incluyen una gira por Europa programada para julio, donde visitará Galicia y Asturias. Américo destacó la calidez con la que es recibido en el viejo continente, donde su música atrae a un público diverso, no solo chileno, sino también de otros países latinoamericanos. “Va a ser muy bonita, porque la partida ya está confirmada, y va a ser muy larga. Nos vamos el 24 de julio hasta finales de agosto”, comentó.

En cuanto a la cumbia, Américo reflexionó sobre su auge tanto en Chile como a nivel internacional, mencionando que artistas de renombre como David Bisbal y Alejandro Fernández han incursionado en este género, lo que evidencia su creciente popularidad. “Se está viviendo un gran momento con la cumbia, no solo a nivel nacional, sino que también a nivel internacional”, afirmó.

Además de su carrera musical, Américo se encuentra en la etapa de planificación de su matrimonio con la actriz y presentadora Yamila Reyna, con quien se comprometió en septiembre pasado. El cantante expresó su deseo de vivir plenamente esta experiencia, buscando hacer feliz a su prometida y colaborando en su felicidad. Aunque los detalles de la boda aún están en discusión, Américo mencionó que han considerado desde una ceremonia íntima hasta una celebración más elaborada.

Por último, el artista reveló que ha estado trabajando en canciones dedicadas a Yamila, aunque aún no ha decidido si las compartirá con su público. “Hay un par que estoy trabajando y que las tengo que terminar de producir”, concluyó Américo, quien se muestra ilusionado por su futuro tanto en el amor como en su carrera musical.