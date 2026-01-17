Accidente vial en la carretera: Esposo de María Luisa Godoy involucrado en choque múltiple, pero sin lesiones

La segunda noche del Festival del Huaso de Olmué 2026 se desarrolló con éxito, destacando las actuaciones de Luck Ra, Erwin Padilla y Alanys Lagos junto a Toly Fu. Sin embargo, un momento de preocupación surgió en El Patagual cuando la animadora María Luisa Godoy informó sobre un accidente vial que sufrió su esposo, Ignacio Rivadeneira.

Durante la transmisión, mientras compartía anécdotas y bromas con su compañero Eduardo Fuentes, Godoy reveló que su marido no había llegado a tiempo debido a un choque en la carretera. “Hoy día llegaba mi marido, pero no llegó, lo chocaron en la carretera, tuvo un tremendo accidente”, expresó la conductora, lo que generó inquietud entre el público presente.

María Luisa Godoy explicó que Rivadeneira estuvo involucrado en un accidente múltiple, donde un bus impactó a varios vehículos. “Se reventaron los airbags y todo”, detalló, aunque rápidamente tranquilizó a los asistentes al aclarar que, a pesar de la gravedad del incidente, su esposo se encontraba bien y no había sufrido lesiones.

Para calmar los ánimos, Godoy enfatizó que todo había sido solo un susto, permitiendo que el festival continuara con normalidad. Ignacio Rivadeneira, originario de Concepción, ha ganado reconocimiento en el ámbito del stand up comedy, consolidándose como uno de los humoristas más destacados en la actualidad.