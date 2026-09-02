Encuesta de Robert Half revela que el 40% de las empresas prioriza contratar talento con alto potencial en lugar de esperar al candidato perfecto

Cuando los responsables de contratación no logran encontrar candidatos que cumplan completamente con todos los requisitos de un cargo, el 40% opta por contratar profesionales con alto potencial e invertir en su desarrollo, según una encuesta realizada por Robert Half, firma global de soluciones de talento y consultoría empresarial. Los resultados muestran cómo las organizaciones están reevaluando sus estrategias de contratación para enfrentar los desafíos de reclutamiento en un contexto de escasez de habilidades.

El potencial gana protagonismo en las decisiones de contratación

Los resultados sugieren una evolución en los criterios de selección. En un entorno donde las habilidades requeridas por las empresas cambian constantemente, las organizaciones están más abiertas a contratar profesionales con una alta capacidad de aprendizaje y potencial de crecimiento, en lugar de limitar su búsqueda a candidatos que cumplan todos los requisitos desde el primer día.

“Este enfoque puede ampliar el grupo de candidatos disponibles y ayudar a las empresas a desarrollar capacidades alineadas con sus necesidades específicas”, señaló Caio Arnaes, Associate Director de Robert Half Chile. “Para que esta estrategia sea efectiva, las organizaciones necesitan distinguir entre las habilidades que son esenciales desde el inicio y aquellas que pueden desarrollarse mediante capacitación y experiencia en el trabajo”.

Para los profesionales, los hallazgos refuerzan la importancia de demostrar no solo experiencia, sino también disposición para aprender y asumir nuevos desafíos. Estos atributos pueden ampliar las oportunidades de carrera cuando la trayectoria de un candidato no coincide plenamente con todos los requisitos de una vacante.

El desarrollo de talento surge como la principal estrategia

Los resultados muestran que el desarrollo de talento se ha convertido en la principal respuesta frente a los desafíos de contratación. Otras estrategias incluyen redefinir el alcance de un cargo para priorizar necesidades críticas del negocio, mencionada por el 17% de los responsables de contratación; incorporar apoyo temporal o interino (15%); y redistribuir responsabilidades entre miembros existentes del equipo (15%). Solo el 11% continúa buscando hasta encontrar un candidato que cumpla completamente con el perfil requerido.

“Contratar por potencial no significa reducir los estándares. En un contexto donde las responsabilidades de los cargos y las habilidades requeridas evolucionan rápidamente, la disponibilidad de talento con experiencia altamente específica no siempre avanza al mismo ritmo que las necesidades de las organizaciones. Por ello, cada vez más empresas combinan procesos de selección rigurosos con inversiones en desarrollo para construir las capacidades que necesitarán en el futuro”, agregó Arnaes.