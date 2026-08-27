Aguinaldo de Fiestas Patrias: festejos y pago de deudas serán sus principales usos

Un sondeo realizado por la consultora global de soluciones en talentos y negocios Robert Half reveló que un 62% de los trabajadores recibirán aguinaldo de Fiestas Patrias este año. Del total de encuestados, un 42% obtendrá entre $50.000 y $100.000, un 13% recibirá más de $150.000 y un 8% percibirá entre $100.000 y $150.000. Por otro lado, un 38% indicó que no contará con este aporte.

Según el director asociado de Robert Half Chile, Caio Arnaes, “el pago del aguinaldo refleja el esfuerzo de muchas empresas por reconocer el aporte de sus colaboradores. Este tipo de iniciativas sigue siendo una forma relevante de fortalecer el vínculo con los equipos y reforzar una propuesta de valor atractiva para los trabajadores”.

Pese a no ser obligatorio, el aguinaldo sigue siendo una tradición profundamente arraigada en el mundo laboral chileno. Para quienes lo reciben, representa una muestra de reconocimiento por parte de la empresa, además de un apoyo que contribuye al bienestar y a afrontar los gastos asociados a una de las celebraciones más importantes del país.

Desde la perspectiva de las organizaciones, esta iniciativa también puede fortalecer la experiencia de los colaboradores, favorecer su compromiso y reforzar su propuesta de valor como empleador.

Principales usos

De acuerdo con el sondeo, un 35% de los trabajadores planea destinar el aguinaldo a gastos relacionados con las celebraciones de Fiestas Patrias, como viajes y actividades recreativas. Un 30% lo utilizará para pagar deudas, un 20% para invertir o ahorrar y un 15% le dará otros usos.

“Los resultados muestran que los trabajadores no ven el aguinaldo exclusivamente como un recurso para las celebraciones. Una parte importante lo destina a objetivos financieros, lo que refleja la diversidad de necesidades y prioridades que hoy conviven entre los colaboradores”, afirma Caio Arnaes. Si bien no existe una fecha específica para su entrega, ya que puede pagarse en cualquier momento de septiembre, la mayoría de las empresas suele incluirlo junto con la remuneración mensual.