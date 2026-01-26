Emiliano Vecchio se aleja de Unión Española tras ausencias y desacuerdos: la respuesta contundente del club

Emiliano Vecchio no jugará en Unión Española, a pesar de su regreso y promesas de compromiso. La situación se complica con acusaciones y negociaciones fallidas.

El futuro del mediapunta argentino Emiliano Vecchio se ha convertido en un tema de controversia en el fútbol chileno, ya que su regreso a Unión Española, que parecía prometedor, ha terminado en un conflicto. A menos de un mes de su llegada, el jugador ha expresado su descontento con la dirigencia del club, lo que ha llevado a su posible salida hacia San Lorenzo en Argentina.

Vecchio, quien fue presentado como un refuerzo navideño y se unió a la pretemporada del equipo, había manifestado su deseo de regresar a Unión Española, describiéndola como su “casa”. Sin embargo, su compromiso se ha visto cuestionado tras ausentarse a entrenamientos y un amistoso, lo que generó tensiones con la directiva del club.

El gerente general de Unión Española, Sabino Aguad, ha compartido detalles sobre la situación, afirmando que la negociación para traer a Vecchio fue compleja desde el inicio. “Acordamos traerlo sabiendo que no es un jugador fácil”, comentó Aguad, quien explicó que el presidente del club, Jorge Segovia, fue quien llevó a cabo las negociaciones. Se acordó un contrato que incluía cláusulas de desempeño y un premio por objetivos, además de beneficios como pasajes para él y su familia.

Aguad también mencionó que se le ofreció ayuda para la educación de los hijos de Vecchio, pero a pesar de estos esfuerzos, comenzaron a notar comportamientos preocupantes. “Notamos que estaba faltando a los entrenamientos y haciendo una vida privada poco acorde a lo que uno esperaba de un refuerzo de la calidad de él”, indicó Aguad.

El gerente general relató que Vecchio había alegado problemas de salud y personales que le impidieron participar en la pretemporada, pero Aguad expresó que no recibió una justificación satisfactoria por parte del jugador. “Considero que no cumplió con el compromiso hablado desde un principio”, concluyó Aguad, dejando entrever que la situación podría llevar a la desvinculación de Vecchio del club.

La historia de Emiliano Vecchio en Unión Española ha sido un torbellino de emociones, que incluye la participación de su pareja, Virginia Tissera, y un audio viral que ha circulado en redes sociales. La incertidumbre sobre su futuro en el fútbol continúa, mientras los hinchas y la directiva esperan una resolución clara sobre su situación.