Aumento en la Pensión Garantizada Universal: Beneficiarios de 75 años recibirán $250.000 desde septiembre de 2026

Desde septiembre de 2026, la Pensión Garantizada Universal (PGU) en Chile experimentará un aumento significativo en su monto, beneficiando a un grupo específico de pensionados.

La PGU, que ha sido objeto de modificaciones a raíz de la Reforma de Pensiones implementada el año pasado, verá su valor incrementado a $250.000 para aquellos ciudadanos que tengan 75 años o más hasta el 30 de septiembre de 2026. Este ajuste se aplicará automáticamente a partir de ese mes. Además, las personas que cumplan 75 años entre octubre de 2026 y agosto de 2027 también podrán acceder a este aumento desde el mes de su cumpleaños.

Este incremento no solo afecta a la PGU, sino que también se extiende a otras ayudas gubernamentales, como la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI), el Subsidio de Discapacidad y el Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI), según información proporcionada por ChileAtiende.

Asimismo, se beneficiarán del aumento aquellos que reciben pensiones de gracia o por leyes de reparación y que cumplan con el requisito de edad mencionado. El sistema estará habilitado para que estos beneficiarios puedan solicitar el aumento a partir de junio de 2026, con el primer pago correspondiente a partir de septiembre de ese año.

Para aquellos interesados en consultar su situación respecto al acceso a la PGU, se ha habilitado una plataforma donde pueden ingresar su RUN y fecha de nacimiento para verificar su elegibilidad. Desde septiembre de 2025, la PGU había sido reajustada de $224.004 a $250.000, y este nuevo aumento se implementará de manera gradual y por etapas, dependiendo de la edad de los beneficiarios.