Carla Ballero se une a ”Vecinos al límite” y debuta en el reality siguiendo el camino de su hermano Álvaro

Carla Ballero se unirá al reality show “Vecinos al límite” de Canal 13, marcando su debut en este formato televisivo.

La conocida opinóloga y presentadora de televisión, Carla Ballero, ha sido confirmada como parte del elenco del nuevo reality show de Canal 13, titulado “Vecinos al límite”. Este anuncio se realizó el lunes, y representa la primera experiencia de Ballero en un programa de este tipo, siguiendo los pasos de su hermano Álvaro, quien también ha participado en realities.

En “Vecinos al límite”, se han revelado ya tres de los cuatro famosos que formarán parte del programa. Alejandra Fosalba, Paula Pavic y Joche Bibbó liderarán a tres equipos que competirán entre sí por la oportunidad de vivir en una de las cuatro casas del reality, mientras que los perdedores serán desalojados. El programa será animado por Karla Constant y Sergio Lagos, quienes guiarán a los participantes a lo largo de la competencia.

Cada uno de los famosos contará con un amigo famoso que los acompañará en su aventura, ayudando a guiar a los integrantes de su equipo. En el caso de Paula Pavic, su compañera será Carla Ballero, quien se ha mostrado entusiasmada por esta nueva etapa en su carrera.

Carla Ballero, quien se hizo conocida a principios de los años 2000 en el programa “Morandé con Compañía”, ha tenido una carrera diversa en la televisión chilena. Ha trabajado en programas como “Ciudad gótica” y “Pasiones”, y ha sido panelista en varios espacios, incluyendo “Primer plano” y “Así somos”. Actualmente, es parte del programa “Zona de estrellas” en Zona Latina.

La primera tarea de Ballero en “Vecinos al límite” será asistir junto a Paula Pavic a un casting abierto que se llevará a cabo el sábado 31 de enero desde las 8 de la mañana en el Centro Parque del Parque Araucano, en Las Condes. Durante este casting, ambas seleccionarán a los cuatro desconocidos que se unirán a su equipo.

En relación a las características que busca en los participantes, Carla ha expresado su deseo de que sean personas “resilientes, con fortaleza mental y deportistas”, pero también ha enfatizado la importancia de la limpieza y el orden. “Quiero que sean ordenados, limpios e impecables. Que cada vez que entren al baño, lo hagan con una botella de cloro, porque así lo voy a hacer yo, y espero lo mismo de ellos”, comentó Ballero, subrayando su enfoque en la convivencia dentro del reality.