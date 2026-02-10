Eduardo Fuentes denuncia amenaza de muerte en X y anuncia denuncia formal ante la PDI por violencia en redes

El periodista Eduardo Fuentes, conductor del matinal “Buenos Días a Todos” de TVN y del podcast “Mari con Edu“, ha denunciado públicamente una amenaza de muerte recibida a través de la red social X. La amenaza se presentó en un contexto donde se mencionaba una lista hipotética de personas que serían “ejecutadas” en un escenario de dictadura o régimen autoritario en Chile, con referencias a la violencia extrema y al fascismo.

Tras conocer el contenido del mensaje, Fuentes compartió una captura de pantalla en su cuenta de X, donde expresó su preocupación y determinación al respecto. En su publicación, afirmó: “Esto será denunciado. Es una amenaza de muerte. No debemos relativizar esta clase de mensajes en RRSS @PDI_CHILE”. El periodista también confirmó que presentará una denuncia formal ante la Policía de Investigaciones (PDI) para que se investigue el caso y se identifiquen posibles responsabilidades legales.

Fuentes ha subrayado la necesidad de no minimizar ni normalizar las amenazas que circulan en las redes sociales. En sus declaraciones, enfatizó los peligros del discurso de odio y la polarización política, advirtiendo que este tipo de mensajes no deben ser considerados como meras opiniones.

La denuncia de Fuentes ha tenido una amplia repercusión mediática, generando un gran número de reacciones en redes sociales. Su publicación ha recibido mensajes de apoyo tanto de seguidores como de colegas, aunque también ha suscitado comentarios diversos en X, reflejando la polarización en torno a su figura pública.

A pesar de la controversia, Eduardo Fuentes sigue activo en sus redes sociales y en sus proyectos laborales, donde continúa compartiendo contenido relacionado con su trabajo y su vida cotidiana.