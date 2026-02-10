Tasa de interés hipotecaria alcanza mínimo histórico de 4,12% en Chile, impulsando la recuperación del sector inmobiliario

La tasa de interés promedio de los créditos hipotecarios en Chile ha registrado una notable disminución, alcanzando un 4,12%, el nivel más bajo desde diciembre de 2021, cuando se situó en 4%. Esta información fue reportada por Emol, basándose en los últimos datos proporcionados por el Banco Central de Chile, que indican que la tasa de los préstamos hipotecarios ha alcanzado su mínimo en cinco años, aunque todavía se encuentra por encima de los niveles previos a la pandemia.

Este descenso en las tasas de interés se interpreta como una señal positiva para la recuperación del sector inmobiliario, que ha estado bajo presión en los últimos años. Las medidas implementadas, como el subsidio a la tasa de interés, han contribuido a este panorama alentador. Sin embargo, el contexto general de las tasas de interés en otros tipos de créditos muestra un comportamiento diferente.

En enero, las tasas de los créditos comerciales aumentaron a un 8,4%, en comparación con el 8,1% registrado en diciembre. Por su parte, las tasas de los créditos de consumo también experimentaron un incremento, alcanzando un 23,4%, frente al 22,2% del mes anterior. Este aumento en los créditos de consumo se atribuye principalmente al incremento en el uso de tarjetas de crédito en cuotas.

En cuanto a los créditos de comercio exterior, las tasas se mantuvieron estables en un 5,8%. Las tasas de captación en pesos también mostraron estabilidad en los plazos de 30 a 89 días, 90 días a 1 año y 1 a 3 años, con valores de 4,2%, 4,4% y 4,8%, respectivamente. Sin embargo, se observó un aumento en las captaciones a más de 3 años, que alcanzaron un 6,4%.

Este panorama financiero refleja una dinámica compleja en el sistema crediticio chileno, donde las tasas de interés hipotecarias están en descenso, mientras que otros tipos de créditos muestran un aumento en sus costos.