Adin Ross, el streamer famoso, adquiere la emblemática casa de Walter White de Breaking Bad por un precio sorprendente

Adin Ross, reconocido streamer, ha llegado a un acuerdo para adquirir la emblemática casa de la serie “Breaking Bad”, una de las producciones más aclamadas en la historia de la televisión.

Según un informe de TMZ, el precio inicial de la vivienda se había fijado en 4 millones de dólares, pero fue reducido a 400 mil dólares, lo que generó un gran interés y una intensa competencia entre potenciales compradores. La casa, ubicada en Albuquerque, Nuevo México, es famosa por ser el hogar de Walter White, el protagonista de la serie, y ha atraído a numerosos fanáticos desde que la serie concluyó en 2013.

El equipo de Adin Ross presentó una oferta por la propiedad, aunque el monto exacto de la oferta no ha sido divulgado. La intención del streamer no se limita a la compra, ya que planea recrear el interior de la casa para que coincida con lo que se mostró en la serie, lo que añade un atractivo adicional a su adquisición.

Hasta principios de esta semana, los propietarios de la casa habían recibido alrededor de veinte ofertas legítimas, lo que indica un aumento en el valor de la propiedad debido a la alta demanda. La popularidad de la casa ha crecido significativamente desde el final de “Breaking Bad”, con muchos fanáticos visitando el lugar para tomarse fotografías, lo que ha generado tanto entusiasmo como inconvenientes para los vecinos de la zona.

La serie, que se emitió por primera vez en 2008 y finalizó en 2013, ha dejado un legado duradero en la cultura popular, convirtiendo la dirección de la casa en un destino turístico para los seguidores de la trama.