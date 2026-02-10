Persecución en La Legua deja a dos carabineros heridos tras enfrentamiento con delincuentes armados en San Joaquín

Dos funcionarios de Carabineros resultaron heridos durante una persecución en La Legua, San Joaquín, en la Región Metropolitana, la madrugada de este martes.

El incidente ocurrió alrededor de las 02:00 horas, cuando los efectivos policiales realizaban patrullajes en la población La Legua. Durante su recorrido, se percataron de un grupo de personas que exhibían armas de fuego desde un vehículo. Al intentar detener a los ocupantes del automóvil, estos huyeron, lo que dio inicio a una persecución por las calles de la comuna.

Durante la fuga, los delincuentes dispararon contra la patrulla de Carabineros, lo que resultó en que dos funcionarios sufrieran lesiones por esquirlas de vidrio. Los heridos fueron trasladados al hospital institucional, donde se encuentran en observación.

En respuesta a la situación, personal de Control de Orden Público (COP) fue enviado al lugar para intentar localizar a los responsables de los disparos. Sin embargo, hasta el momento, los delincuentes han logrado escapar y permanecen inubicables.

Este incidente resalta la creciente preocupación por la seguridad en la región, donde la exhibición de armas y la violencia han sido temas recurrentes en los últimos meses.