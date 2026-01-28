Ecuador protesta a EE.UU. tras intento de ICE de ingresar al consulado en Minnesota y detenciones de migrantes

El Gobierno de Ecuador ha presentado una nota de protesta formal a Estados Unidos tras un incidente en el consulado ecuatoriano en Minneapolis, donde un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) intentó ingresar sin autorización.

El suceso ocurrió alrededor de las 11:00 hora local (14:00 en Chile), cuando funcionarios del consulado evitaron el acceso del oficial del ICE, asegurando la protección de los ecuatorianos presentes en la sede consular. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador emitió un comunicado en el que se detalla que la ministra Gabriela Sommerfeld tomó medidas inmediatas al presentar la nota de protesta a la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, exigiendo que no se repitan actos de esta naturaleza en las oficinas consulares ecuatorianas en el país norteamericano.

Este incidente marca la primera protesta formal del Gobierno del presidente Daniel Noboa, quien ha mantenido una relación cercana con la administración del expresidente estadounidense Donald Trump, en relación a la política migratoria de Estados Unidos hacia los migrantes irregulares.

La denuncia de Ecuador se produce en un contexto de creciente preocupación por las acciones del ICE, especialmente tras la detención de Adrián Cornejo y su hijo Liam, de 5 años, en Minneapolis. Ambos fueron arrestados por agentes del ICE cuando regresaban a casa tras la escuela, un hecho que ha generado condenas tanto en Estados Unidos como a nivel internacional. La Cancillería ecuatoriana confirmó que Cornejo y su hijo fueron trasladados al centro de detención ‘South Texas Family Residential Center’ mientras se resolvía su situación migratoria.

El consulado ecuatoriano en Houston ha mantenido contacto constante con el oficial del ICE responsable del centro de detención para garantizar el bienestar de la familia. Sin embargo, la ministra Sommerfeld indicó que Cornejo ha priorizado su trámite de asilo y ha solicitado que el Estado ecuatoriano no intervenga en su caso, lo que ha llevado a la familia a cancelar reuniones con las autoridades consulares.

Además de Cornejo y su hijo, se han reportado otras detenciones en Minneapolis, incluyendo a Elvis Tipán y su hija Chloe, de 2 años, así como a Rosa Llangari y su hijo Joffe Jara. El Gobierno ecuatoriano ha informado que la menor de dos años fue entregada posteriormente a su madre.