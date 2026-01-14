Dinamarca y EEUU establecen grupo de trabajo tras fallida reunión sobre el futuro de Groenlandia y sus discrepancias

Dinamarca y Estados Unidos han establecido un grupo de trabajo para abordar las diferencias sobre el futuro de Groenlandia, tras una reunión entre sus cancilleres y el vicepresidente estadounidense.

Este miércoles, el ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, anunció la creación de un grupo de trabajo de alto nivel destinado a explorar un camino común en las relaciones entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos. Esta decisión se tomó después de una reunión en el Edificio Ejecutivo Eisenhower de la Casa Blanca, donde Rasmussen se reunió con el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio. A pesar de los esfuerzos, la reunión no logró cambiar la postura de Washington respecto a la isla ártica.

Rasmussen, en una rueda de prensa junto a la canciller groenlandesa, Vivian Motzfeldt, indicó que el grupo se reunirá por primera vez en las próximas semanas. El objetivo principal será abordar las preocupaciones de seguridad de Estados Unidos, mientras se respetan las “líneas rojas” de Dinamarca. “Hemos decidido formar un grupo de trabajo de alto nivel para explorar si podemos encontrar un camino común a seguir”, afirmó el canciller danés.

Durante el encuentro, Rasmussen describió la conversación como “franca pero también constructiva”, aunque reconoció que las posiciones entre ambos países siguen siendo opuestas. Dinamarca sostiene que la seguridad de Groenlandia puede ser garantizada dentro del marco actual y considera “totalmente inaceptable” cualquier propuesta que no respete la integridad territorial de Dinamarca y el derecho de autodeterminación del pueblo groenlandés.

El canciller danés subrayó: “Por lo tanto, seguimos teniendo discrepancias fundamentales, pero también estamos de acuerdo en estar en desacuerdo”. Esta declaración se produce en un contexto de tensiones, ya que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha manifestado en varias ocasiones su interés en adquirir Groenlandia, argumentando que su control mejoraría la eficacia de la OTAN. En un mensaje reciente en la plataforma Truth Social, Trump afirmó que tener Groenlandia bajo control estadounidense es “inaceptable” cualquier otra situación.

Tanto el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, como la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, han rechazado la posibilidad de que Estados Unidos adquiera la isla, que es un territorio autónomo de Dinamarca, ya sea mediante compra o por la fuerza militar.