MUDA anuncia su impresionante cartel artístico para el Festival de la Memoria en el Estadio Nacional, un evento sin igual

El Festival de la Memoria, MUDA, se prepara para un evento sin precedentes que reunirá a una destacada variedad de artistas en un solo escenario.

La cuenta regresiva para MUDA, el Festival de la Memoria, ha comenzado, prometiendo una experiencia única que reunirá a una constelación de artistas de diversas generaciones y estilos. Marcelo Acevedo, presidente de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional, organizadora del evento, destacó la intención de crear un cartel diverso que incluya tanto a figuras clásicas como Inti-Illimani y Piero, como a artistas contemporáneos como Ana Tijoux y Javiera Mena.

El festival también contará con la participación de Los Tetas, Camila Moreno y MC Millaray, así como de creadores fundamentales en la escena musical chilena, como Mauricio Redolés, Electrodomésticos y Metalengua. Una de las propuestas más interesantes es la Banda de la Memoria, un colectivo que se dedica a reinterpretar canciones con contenido social y político, integrado por artistas como Cuti Aste, Edita Rojas, Jorge Campos, Ismael Oddó y Pedro Villagra, junto a un selecto grupo de invitados.

Además, el evento incluirá la energía festiva de Tomo Como Rey, los ritmos afrobrasileños de Bixiga 70 y la actuación del reconocido músico y productor Alain Johannes. Este festival se presenta como un espacio donde la música de diferentes épocas y estilos dialoga a través de la memoria, ofreciendo un cruce extraordinario de géneros y trayectorias.

MUDA se define como un gesto cultural colectivo que busca habitar la memoria a través de la creación y la emoción compartida. Este anuncio es solo el primero de tres, y se espera que en las próximas semanas se amplíe el cartel con nuevas confirmaciones, enriqueciendo aún más la experiencia artística.

Las entradas para el festival ya están disponibles en www.festivalmuda.cl, con precios que oscilan entre $15.000 y $40.000 pesos, más cargos por servicios. Además, se ofrece un 20% de descuento hasta las 23:59 horas del miércoles 7 de enero.