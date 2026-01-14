Plan de Emergencia Habitacional alcanza un 95% de avance en la entrega de 260 mil viviendas en Chile

El presidente Gabriel Boric anunció avances significativos en el Plan de Emergencia Habitacional, que busca entregar 260 mil viviendas durante su mandato.

En una reciente declaración, Boric informó que, hasta diciembre del año pasado, el plan ha alcanzado un 95% de avance, con 247.003 viviendas ya entregadas o finalizadas. Este esfuerzo es parte de una estrategia del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para abordar la urgente necesidad de viviendas en Chile. El presidente subrayó la importancia de recuperar lo público para fomentar la cohesión social, afirmando que el diálogo social ha sido clave en la implementación de políticas como el aumento del sueldo mínimo y la reducción de la jornada laboral a 40 horas.

“Eso es gobernabilidad, poder aprobar el sueldo mínimo con acuerdo de trabajadores y empresarios, poder implementar las 40 horas con acuerdo de trabajadores y empresarios, poder hacer el Plan de Emergencia Habitacional”, expresó Boric, destacando que el avance del plan ha sido posible a pesar de las dificultades que enfrentó el sector de la construcción tras la pandemia.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, complementó la información al señalar que, además de las viviendas ya entregadas, hay 118.479 unidades en ejecución y 69.346 más que están por iniciar. Montes reafirmó el compromiso del gobierno de seguir trabajando hasta alcanzar el objetivo de 260 mil viviendas, enfatizando que aún quedan 13.000 viviendas por completar para cumplir con la meta.

Nueve regiones del país han superado sus metas específicas en la entrega de viviendas, incluyendo Coquimbo, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Lagos, Aysén y Magallanes. Otras dos regiones, Los Ríos y Arica y Parinacota, están cerca de alcanzar sus objetivos, con avances del 94,5% y 87,2% respectivamente. Además, tres regiones más, Atacama, Valparaíso y la Región Metropolitana, han superado el 75% de ejecución en sus planes de vivienda.