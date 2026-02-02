Elenco de ‘Detrás del Muro’ se queda en Chilevisión: “Hoy habrían estampado su firma”

El programa de humor de Chilevisión, Detrás del Muro, se encuentra en una situación crítica, ya que su elenco completo está en negociaciones para cambiar de canal y no renovar su contrato con la estación de Machasa, que finaliza el 31 de diciembre.

Uno de los primeros actores en ser mencionado en este contexto fue Christian Henríquez, conocido por su papel como ‘Ruperto’, quien ya ha confirmado que no se unirá a sus compañeros en la nueva etapa en Mega.

Sin embargo, el periodista Hugo Valencia reveló en el programa Zona de Estrellas que Henríquez no es el único que se queda en Chilevisión. Junto a él, Kurt Carrera y María José Quiroz también han decidido permanecer en la actual cadena, lo que significa que estos tres actores no formarán parte de la nueva versión de Detrás del Muro.

Valencia afirmó: “Hoy habrían estampado su firma (…) Dejan el Muro, se quedan en Chilevisión y verán partir al resto de sus compañeros”. Esta declaración contradice las versiones previas que indicaban que otros miembros del elenco, como Miguelito y Paola Troncoso, estarían en negociaciones para unirse a Mega.

La situación actual del programa refleja un cambio significativo en el panorama del entretenimiento chileno, donde los movimientos de talentos entre canales son cada vez más comunes. La decisión de estos actores de permanecer en Chilevisión podría tener un impacto en la dinámica del programa y en la audiencia que lo sigue.