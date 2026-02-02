Solange Lackington llama a la solidaridad por su hijo Cristóbal: “Tiempos difíciles”

La actriz Solange Lackington ha hecho un emotivo llamado a la solidaridad a través de sus redes sociales, solicitando apoyo para su hijo mayor, Cristóbal Castillo, quien ha sido diagnosticado con Síndrome Vascular de Ehlers-Danlos (SVED), una condición genética poco común que afecta el colágeno y puede comprometer vasos sanguíneos, articulaciones y tejidos. Castillo, que es músico y saxofonista, se encuentra actualmente imposibilitado de trabajar mientras recibe tratamiento médico.

Para ayudar a cubrir los costos médicos y los gastos asociados a su recuperación, sus familiares han puesto en marcha una campaña de recaudación a través de la plataforma GoFundMe. En su mensaje, Lackington expresó: “Mi hijo Cristóbal enfrenta tiempos difíciles tras ser diagnosticado con el Síndrome Vascular de Ehlers-Danlos”, y compartió el enlace a la iniciativa de recaudación. La actriz también instó a sus seguidores a viralizar la campaña para alcanzar un mayor número de personas y agradeció el apoyo que han recibido hasta el momento.

En su publicación, Lackington mencionó que el círculo cercano de Cristóbal ha comenzado esta recaudación para ayudarlo a cubrir sus gastos durante estos momentos complicados.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la familia busca apoyo solidario; en 2023, se organizó una colecta para financiar una operación que Cristóbal tuvo que enfrentar debido a una disección aórtica abdominal.