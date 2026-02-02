IV Festival de Ciencia en Planetario Chile invita a la comunidad a explorar el conocimiento el 29 de noviembre

La ciencia se acercará a la ciudadanía en el IV Festival de Ciencia, que se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre de 2025 en la explanada de Planetario Chile, organizado por la Universidad de Santiago de Chile (Usach). Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas, el evento ofrecerá una jornada gratuita destinada a toda la comunidad, donde se podrán explorar más de 50 stands interactivos, asistir a charlas de divulgación y participar en diversas actividades diseñadas para fomentar el conocimiento científico.

Este año, el festival tiene un significado especial, ya que celebra los 50 años de la Facultad de Ciencia Usach. Los asistentes podrán disfrutar de experiencias interactivas, muchas de ellas lideradas por estudiantes de la universidad, así como por instituciones científicas nacionales. Entre las atracciones destacadas se encuentra un camión simulador de sismos de SENAPRED, que permitirá a los participantes experimentar un movimiento telúrico de manera realista.

El programa incluye conversatorios sobre ciencia y gestión territorial, moderados por el periodista Alejandro Guillier, y un panel sobre políticas públicas y el futuro de la investigación en Chile, encabezado por el subsecretario de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Cristian Cuevas. Además, se ofrecerán charlas abiertas, como la innovadora propuesta de la Dra. Daniela Soto en didáctica matemática, la exposición del Dr. Andrés Navas sobre el mundo de los números, y la charla titulada “Dinosaurika“, que explora cómo las matemáticas ayudan a reconstruir la vida de los dinosaurios.

La Dra. Galina García Mokina, decana (s) de la Facultad de Ciencia Usach, expresó: “Queremos que la ciencia se viva de forma entretenida y significativa, en un encuentro donde la universidad abre sus puertas a toda la sociedad. El Festival de Ciencia refleja la esencia de nuestra Facultad: una comunidad que, a 50 años de historia, proyecta su futuro con confianza, apertura y un profundo compromiso con una ciencia pública, cercana y participativa”.

El Dr. Mauricio Guerra Velásquez, vicerrector de Vinculación con el Medio Usach, añadió que “esta iniciativa no solo acerca el conocimiento científico a niñas, niños, jóvenes y adultos, sino que también genera espacios de encuentro, aprendizaje y reflexión que contribuyen al crecimiento colectivo y al desarrollo de una sociedad más informada y participativa”.

En sus ediciones anteriores, el Festival de Ciencia ha atraído a más de 3.000 asistentes, consolidándose como una de las iniciativas de divulgación científica más importantes del país. Este 2025, el evento reafirma el compromiso de la universidad de abrir sus puertas y compartir el conocimiento con la sociedad. Las inscripciones ya están abiertas y, aunque la entrada es gratuita, se recomienda a los interesados completar un formulario para asegurar su cupo en esta jornada de ciencia y diversión.