42 chilenos en la lista de ICE: Detenidos por delitos graves y prioridad para deportación en EE.UU.

En diciembre de 2022, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos lanzó un sitio web titulado “Arrested: Worst of the Worst” (Arrestos: lo peor de lo peor), donde se listan a individuos detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Recientemente, se ha revelado que en este listado figuran 42 chilenos, quienes son considerados prioritarios para ser deportados.

Los delitos más comunes entre los chilenos incluidos en esta lista son robo, hurto, fraude, posesión de drogas y falsificación de documentos. Este sitio web no solo incluye a chilenos, sino también a personas de otros países sudamericanos como Colombia, Brasil, Venezuela y Argentina, quienes han sido procesados en el último año.

La descripción del sitio web indica que “el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. está denunciando a los peores delincuentes extranjeros arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)”. Además, se menciona que bajo la dirección de la secretaria Alejandro Mayorkas, el DHS y el ICE están cumpliendo con la promesa del presidente Trump de llevar a cabo deportaciones masivas, comenzando por los “peores de los peores”, que incluyen a inmigrantes indocumentados.

Este enfoque en la deportación de individuos con antecedentes delictivos ha generado un debate sobre las políticas de inmigración y la seguridad en Estados Unidos, especialmente en el contexto de la creciente presión sobre el sistema de inmigración del país. La inclusión de chilenos en esta lista resalta la preocupación por la criminalidad y la inmigración irregular en la región.

El sitio web “Arrested: Worst of the Worst” se ha convertido en un punto de referencia para las autoridades estadounidenses en su esfuerzo por identificar y deportar a aquellos considerados como amenazas a la seguridad pública.