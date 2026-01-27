Carla Ballero revela su celosía al conocer a la nueva pareja de su hermano Álvaro tras su separación

Carla Ballero confirmó que su hermano, Álvaro Ballero, ha comenzado una nueva relación amorosa tras su separación de Ludmila Ksenofontova, que tuvo lugar a mediados del año pasado. En las últimas semanas, Álvaro ha hablado sobre los desafíos que ha enfrentado tras su ruptura con la madre de sus cuatro hijos, pero recientemente fue visto en compañía de su nueva pareja, a quien ya presentó a sus hermanas, Carla y Antonella.

Durante una aparición en el programa “Hay que Decirlo”, Carla Ballero compartió que se reencontró con su hermano en un matrimonio el pasado fin de semana, donde sorprendió al verlo acompañado de su nueva pareja. “Lo vi contento y eso me gustó. Álvaro es un tipo que es muy para adentro, y ahora lo vi bailar, reír, lo vi como sociable. No nos habíamos visto hace rato”, comentó Carla, reflejando su alivio por el bienestar emocional de su hermano.

La figura televisiva también mencionó que, en ocasiones anteriores, sus encuentros habían estado marcados por la tristeza debido a la separación, pero ahora percibe un cambio positivo en él. “Soy muy celosa”, admitió Carla, al referirse a su relación con las parejas de Álvaro. A pesar de sus celos, reveló que disfrutó de la compañía de la nueva pareja de su hermano durante el evento, donde compartieron mesa y momentos agradables.

La noticia de la nueva relación de Álvaro Ballero ha generado interés, especialmente tras su separación mediática, y se suma a otros eventos recientes en la vida de figuras del espectáculo, como la situación de Cata Vallejos y el regreso al trabajo de Lola Melnyck tras un infarto. La vida de los personajes del entretenimiento continúa siendo un tema de gran atención en la actualidad.