Inmobiliaria Crillón deberá pagar $250 millones tras denuncias de vecinos por infracciones ambientales en Peñalolén

La inmobiliaria Crillón deberá pagar una multa de $248 millones por irregularidades ambientales en la construcción de viviendas en Peñalolén.

La Superintendencia de Medioambiente (SMA) ha impuesto una sanción de 297 Unidades Tributarias Anuales, equivalente a aproximadamente $248 millones, a la inmobiliaria Crillón. Esta multa se origina por problemas relacionados con el ruido, la generación de polvo y un manejo inadecuado de residuos en el desarrollo de casas y departamentos en los antiguos terrenos de Viña Cousiño Macul, ubicados en la comuna de Peñalolén.

La situación comenzó en 2018, cuando la junta de vecinos del Barrio La Hacienda presentó una denuncia ante la SMA, señalando presuntas irregularidades ambientales en los loteos 1 y 2 del proyecto Parque Cousiño Macul. Los vecinos manifestaron su preocupación no solo por el ruido generado por las obras, sino también por la limpieza inadecuada de los neumáticos de los vehículos que accedían al sitio, así como por la aparición de roedores y murciélagos en la zona.

Tras la denuncia, la SMA llevó a cabo una investigación y detectó cinco faltas que fueron formalmente imputadas a la inmobiliaria en enero de 2022. La resolución de la SMA, que se conoció después de que la empresa no presentara descargos dentro de los plazos establecidos, detalló que la pantalla acústica instalada para mitigar el ruido no cumplía con las características necesarias, ya que no era continua ni estaba completamente adherida al suelo, lo que limitaba su efectividad.

Además, la SMA señaló que la inmobiliaria no mantuvo registros adecuados sobre la disposición final de los residuos, lo que incluye la disposición de excedentes de tierra y escombros en un lugar no autorizado. También se acusó a la empresa de no contar con una bodega para el almacenamiento de residuos peligrosos y de presentar informes técnicos de ruido que no cumplían con los requisitos establecidos ni fueron elaborados por una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental.

Por último, se identificó un uso indebido de un acceso distinto al autorizado para el ingreso de vehículos durante la etapa de construcción. La multa impuesta busca asegurar el cumplimiento de las normativas ambientales y proteger la calidad de vida de los vecinos afectados.