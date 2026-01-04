¿Crisis en el amor?: Cuco Cerda aclara rumores de separación con Daniela Aránguiz tras celebraciones de Año Nuevo

La relación entre Daniela Aránguiz y Cuco Cerda ha sido objeto de especulaciones tras sus celebraciones de Año Nuevo, que se llevaron a cabo por separado.

La panelista de televisión y el chico reality, quienes comenzaron su romance en 2025, no compartieron la última noche del año como se esperaba. Aránguiz optó por pasar el fin de año en compañía de sus hijos y familiares, lo que generó rumores sobre una posible separación. En sus redes sociales, la exintegrante de Mekano compartió una reflexión que alimentó las conjeturas: “me hubiera gustado estar con otra persona también, pero son cosas de la vida”. Además, añadió: “De repente uno tiene que aceptar que no a todo el mundo le gustan las mismas cosas que a ti”, lo que algunos interpretaron como un mensaje dirigido a Cerda.

Por su parte, Cuco Cerda celebró el Año Nuevo en una fiesta junto a su hermano Raimundo Cerda y, el 1 de enero, continuó la celebración con amigos. Esta diferencia en sus celebraciones llevó a los seguidores a notar que la pareja ya no se sigue en Instagram, lo que intensificó las sospechas sobre un posible quiebre en su relación.

Ante las crecientes dudas, el medio FMDOS contactó a Cuco Cerda, quien desmintió los rumores de separación y aseguró que su relación con Aránguiz sigue en pie: “obvio que estamos juntos y todo bien”. Además, explicó que la falta de seguimiento en redes sociales se debió a un simple desencuentro de fin de año, aclarando que “es una red social nada más, todo bien”.

La situación ha captado la atención de los seguidores de ambos, quienes continúan especulando sobre el estado actual de la relación, a pesar de las afirmaciones de Cerda.