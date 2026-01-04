Cuatro detenidos por homicidio de joven de 20 años en Talcahuano tras brutal ataque en fiesta de fin de año

El joven Cristóbal Miranda Olivares, de 20 años, falleció tras ser atacado en una fiesta de fin de año en Talcahuano, Región del Biobío.

El deceso de Miranda fue confirmado el sábado 3 de enero, luego de que permaneciera en estado crítico durante casi tres días debido a un grave traumatismo cráneo-encefálico. La abogada que representa a los padres del joven informó a Biobío sobre la tragedia, señalando que las lesiones sufridas por Miranda fueron tan severas que le costaron la vida. La madre del joven describió el ataque como un “ataque de una jauría de delincuentes”.

En relación con el caso, la noche del mismo sábado se llevó a cabo la detención de cuatro sospechosos vinculados a la golpiza que resultó fatal para Cristóbal. Carabineros de Chile confirmó que se ejecutaron cuatro órdenes de detención en las comunas de Concepción y San Pedro de la Paz. La identificación de los sospechosos se logró gracias a videos grabados durante el ataque, que mostraron a la víctima de rodillas mientras los agresores le propinaban patadas en la cabeza, exigiéndole que se disculpara por un conflicto previo entre grupos de amigos.

Los detenidos han sido identificados como León Agustín Flores Basáez, Luciano Haroldo Gutiérrez Romero, Agustín Pablo Saavedra Opazo y un menor de 17 años, cuyas iniciales son C.A.S. Los cuatro deberán comparecer ante el Juzgado de Garantía de Talcahuano y Concepción, enfrentando cargos de homicidio calificado. La Fiscalía también podría solicitar una ampliación de la detención de los involucrados para obtener más información sobre el caso.