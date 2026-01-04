Hijo de Maduro llama a la unidad y advierte: “La historia revelará quiénes son los traidores de la patria”

Este domingo, un audio del hijo del presidente venezolano Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra, fue divulgado, en el que hace un llamado a la unidad del pueblo y advierte sobre las consecuencias de la traición en el contexto de la reciente captura de su padre y de Cilia Flores.

En el mensaje, Maduro Guerra describe los eventos ocurridos la madrugada del sábado como un “día de shock”. “Todos estamos en shock, coño, fue un coñazo. Hemos tenido gran victoria, pero hoy subestimamos”, expresó, refiriéndose a la situación actual del gobierno venezolano. Aseguró que el 4 y 5 de enero se convocará al pueblo para unirse en torno al liderazgo político y militar del país, enfatizando la necesidad de máxima unidad ante lo que considera intentos de desestabilización.

“Quieren sembrar cizaña, quieren sembrar dudas, no lo van a lograr”, afirmó con determinación. Además, Maduro Guerra hizo una promesa de lealtad a su familia y a su padre, asegurando: “Se los juro por mi vida, se los juro por mi papá, se los juro por Cilia, que de esta vaina vamos a salir”.

El hijo del presidente también instó a los miembros de su partido y movimientos aliados a concentrarse en “sacar a la patria adelante”, reafirmando su confianza en que Nicolás Maduro Moro y Cilia Flores regresarán a Venezuela. “La historia dirá quiénes fueron los traidores. Nosotros debemos concentrarnos en sacar la patria adelante, en levantar las banderas de Chávez y en traer sano y salvo a Nicolás Maduro Moro y a Cilia Flores”, declaró.

La captura de Nicolás Maduro Moro y Cilia Flores se produjo el sábado y ambos fueron trasladados a Nueva York, donde se presentaron ante la DEA antes de ser llevados al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.