Corte de Valparaíso decidirá sobre rebaja de sueldos a funcionarios de Salud en Viña del Mar

La Corte de Apelaciones de Valparaíso se prepara para emitir su fallo sobre la rebaja de sueldos a trabajadores de la Salud en Viña del Mar, tras concluir los alegatos de ambas partes. La defensa de los trabajadores de la Salud y la Corporación Municipal de Viña del Mar finalizaron sus presentaciones en el marco de la causa judicial que cuestiona la decisión del Concejo Municipal de reducir la escala salarial como medida para enfrentar la crisis financiera de la corporación.

Durante un periodo de 15 días hábiles, se llevaron a cabo las audiencias donde se expusieron los argumentos de los sindicatos y de la administración municipal. El tribunal, que dejó la causa “en acuerdo” el pasado jueves 11 de diciembre, se encuentra ahora en la fase de deliberación para emitir su resolución sobre el recurso de protección interpuesto por los trabajadores.

Fabricio González, presidente de la Confederación Nacional de Funcionarias y Funcionarios de la Salud Municipalizada (CONFUSAM), expresó su preocupación por la incertidumbre que rodea el fallo, pero se mostró optimista, confiando en que la decisión será favorable para los trabajadores. Además, hizo un llamado a la municipalidad para que restablezca el diálogo con los sindicatos.

En el contexto de esta disputa, se ha señalado que la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti habría proporcionado información incorrecta a los concejales antes de la votación que llevó a la rebaja de sueldos en julio pasado. Esta afirmación fue respaldada por el abogado Tomás Palacios, quien ha estado involucrado en el caso.

Por otro lado, la Dirección del Trabajo impuso una multa de 60 UTM, equivalente a más de $4 millones de pesos, a la Corporación Municipal por no haber realizado el reajuste legal del 0,64% a los trabajadores. En total, la institución ha acumulado sanciones que superan los $83 millones en el último año.