Adriana Vacarezza revela su lucha tras accidente y su deseo de regresar a la actuación con fuerza renovada

La actriz Adriana Vacarezza, reconocida por su trabajo en teleseries chilenas durante los años 90 y principios de los 2000, ha revelado las razones detrás de su prolongada ausencia en la pantalla. Durante su participación en el programa Only Fama, la intérprete compartió detalles sobre un grave accidente que sufrió en 1987, cuyas secuelas la llevaron a alejarse del mundo del espectáculo.

Vacarezza, quien se convirtió en un ícono de la televisión chilena, explicó que en 2013 comenzó a experimentar complicaciones serias relacionadas con el accidente. “Si no te operas, quedas parapléjica”, fue el diagnóstico que recibió de los médicos hace más de una década. La actriz describió cómo las vértebras de su cuello se habían deteriorado con el tiempo, lo que le causó “dolores muy intensos” y una “imposibilidad de moverme”.

Tras someterse a una cirugía, la situación se tornó aún más complicada. “Quedé tirada, sin sensibilidad, sin sentir mi cuerpo, sin sentir mis brazos, sin poder moverme”, relató Vacarezza, quien también mencionó que la experiencia la llevó a perder su identidad: “Se me olvidó quién era la Adriana, me cortaron la cabeza… me alejé de todo, no salí nunca más, no quería que se preocuparan”.

A pesar de los desafíos que ha enfrentado, la actriz expresó su deseo de regresar a la actuación. “Quiero volver al escenario de nuevo, y quiero sentir la fuerza y la energía que perdí, pero yo sé que la tengo, a pesar de que la perdí, la tengo ahí”, concluyó.

Vacarezza es recordada por su papel como Isabel Füller en la exitosa teleserie Machos, y su regreso a la actuación podría ser un acontecimiento significativo para sus seguidores y el mundo del entretenimiento en Chile.