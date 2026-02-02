Colo Colo avanza en negociaciones y estaría a un paso de cerrar el fichaje de Pablo Ruiz para reforzar su mediocampo

Colo Colo inició la Liga de Primera 2026 con una derrota ante Deportes Limache, cayendo 3-1 en un encuentro que evidenció fallos defensivos.

El partido, que marcó el comienzo del campeonato nacional, dejó a Colo Colo en una situación complicada, ya que solo los jugadores que no han tenido minutos en el torneo podrán ser transferidos. Esto ha limitado las opciones de fichajes para el club, que busca reforzar su plantilla tras la salida de Esteban Pavez. La directiva de Blanco y Negro se encuentra en la búsqueda de nuevos talentos, enfocándose en futbolistas chilenos.

Uno de los nombres que ha cobrado fuerza en las últimas horas es el de Pablo Ruiz, un mediocampista argentino-chileno que actualmente juega en el Real Salt Lake City de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. Según informaciones recientes, Ruiz está muy cerca de llegar a un acuerdo con Colo Colo. El periodista argentino César Luis Merlo, especializado en el mercado de pases, confirmó que existe un principio de acuerdo para que el jugador se una al club. “Principio de acuerdo para que Pablo Ruiz sea refuerzo de Colo Colo. Ya hay acuerdo para el préstamo por un año con opción de compra desde el Real Salt Lake City”, indicó Merlo.

La necesidad de reforzar el plantel se ha vuelto urgente para el entrenador Tano Ortiz, quien busca mejorar el rendimiento del equipo tras la derrota. La directiva de Blanco y Negro tiene programada una reunión para este lunes, donde se espera que se tome una decisión final sobre la incorporación de Ruiz, que podría convertirse en el sexto refuerzo del equipo.

Colo Colo, uno de los clubes más emblemáticos del fútbol chileno, enfrenta un inicio de temporada complicado y la presión por mejorar su desempeño es alta, especialmente tras un comienzo tan desafortunado en la liga.