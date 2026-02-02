Natu Urtubias critica a Vanessa Santos en el reality: “La mentira no tiene límites, pero es un buen personaje”

La comediante Natu Urtubias ha compartido su opinión sobre la participación de Vanessa Santos en el reality show “Mundos Opuestos”, donde ha estado en el centro de varias controversias. Urtubias, quien es conductora del programa, destacó que aunque considera a Santos un buen personaje para el formato, aún no logra entender completamente su personalidad.

“Todavía no le sacamos bien el rollo a Vanessa. De que se ha quedado sola, sí. Pero la Cyntia la pilló in situ mintiendo, cuando le preguntaron y la encararon con el equipo. ‘Pero Cyntia me dijo: Vanessa me comentó que no sé qué… que ustedes me iban a votar.’ Y la Vanessa: ‘No, yo no te quise decir eso. Tú me mal interpretaste’. La han pillado mintiendo y desdiciéndose desde que llegó”, comentó Urtubias, refiriéndose a un episodio en el que Santos fue acusada de desinformar a sus compañeros.

La comediante también recordó otro incidente en el que Santos hizo una declaración sobre un Mago y luego se retractó, lo que generó desconfianza entre los demás participantes. “Comenzó la desconfianza, pero ahora ya no tiene límite. La mentira no tiene límites con Vanessa”, criticó Urtubias.

A pesar de las controversias, Natu Urtubias expresó que no desea que Santos abandone el programa. “La Vane no quiero que se vaya, la encuentro súper buen personaje, dentro de lo mentirosilla que es. La encuentro rara. Todavía no sé si la encuentro buena o mala, yo creo que la encuentro rara, no más”, afirmó.

En el contexto del programa, Vanessa Santos se encuentra aislada de su equipo tras un desempeño deficiente en la última competencia por equipos. Su relación con los demás participantes, especialmente con Daúd Gazale, ha sido tensa. Gazale le advirtió que podría ser nominada en el próximo cara a cara, lo que provocó una discusión entre ambos. Santos expresó su frustración, diciendo: “A ustedes les conviene que me vaya”, a lo que Gazale respondió que la confianza en ella había disminuido.

La situación emocional de Santos se intensificó durante la conversación, donde se mostró visiblemente afectada y lamentó no haber sido apoyada por su equipo a pesar de haber votado en contra de sus propios intereses. “Me da bronca, porque todo ese rato yo estuve de acuerdo con el equipo. Yo fui fiel a los votos. Voté por gente que no quería votar. Hice un juego que no era mío y ahora que llega mi vez, ustedes no quieren hacer nada”, concluyó la modelo, visiblemente emocionada.