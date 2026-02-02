Bad Bunny se pronuncia en los Grammy contra el ICE y llama a luchar con amor en tiempos de odio

El cantante puertorriqueño Bad Bunny ha sido galardonado con el Grammy al Mejor Álbum de Música Urbana por su trabajo “Debí Tirar Más Fotos” durante la ceremonia celebrada este domingo, donde su discurso se centró en criticar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En su emotivo discurso, Bad Bunny expresó: “Antes de agradecer a Dios, quiero decir: Fuera ICE. No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos estadounidenses”. Además, hizo un llamado a combatir el odio que prevalece en la sociedad, instando a la audiencia a resistir “con amor”. “Sé que es difícil no odiar en estos días, y a veces pienso que nos contaminamos. El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor. Así que, por favor, debemos ser diferentes; si luchamos, tenemos que hacerlo con amor. No los odiamos. Amamos a nuestra gente. Amamos a nuestra familia, y así es como se hace: con amor. No lo olviden, por favor. Gracias”, concluyó, recibiendo una ovación de pie del público presente.

La gala se produce en un contexto de tensiones políticas, ya que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado abiertamente a Bad Bunny y a la NFL por elegirlo como uno de los artistas principales para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero. Trump calificó la elección como “terrible” y acusó a los artistas de “sembrar odio”. En una entrevista, el presidente anunció que no asistirá al evento, el más importante de la NFL.

En su última gira mundial, que se llevará a cabo entre 2025 y 2026, Bad Bunny decidió no incluir fechas en Estados Unidos debido a la preocupación por posibles redadas de ICE durante sus conciertos.

Durante la ceremonia de los Grammy, otros artistas también mostraron su apoyo a la causa, portando pines con la frase “ICE OUT”. Entre ellos se encontraban Billie Eilish, Justin y Hailey Bieber, FINNEAS, Kehlani y Amy Allen, quienes se unieron a la protesta contra las políticas antimigratorias en el país.