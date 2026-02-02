Romina Sáez denuncia agresión violenta en discoteca: recibió un botellazo en la cabeza y quedó inconsciente

Romina Sáez, ex integrante del programa «Mekano», denunció en redes sociales haber sido agredida violentamente en una discoteca, lo que la dejó inconsciente y requirió atención médica.

La abogada relató que la noche transcurría con normalidad hasta que una mujer, aparentemente bajo los efectos del alcohol, se acercó de manera agresiva a su amiga, a quien acusaba de haber bailado con su pareja. “Llega una mujer bastante borracha y se lanza en contra de mi amiga, mi vecina”, explicó Sáez. La ex figura de televisión aclaró que, en realidad, ella fue quien bailó con el hombre en cuestión. “Le dije, ‘bueno, en realidad quien bailó con el chico el pantalón blanco era yo. Entonces le dije, ¿qué te dijo? Me dijo que me iba a matar’”, relató.

Tras el altercado inicial, Sáez se dirigió al personal de seguridad del local para informar sobre la situación, pero le indicaron que las involucradas ya se habían ido. Sin embargo, poco después, la mujer regresó, lo que llevó a Sáez a intentar resolver el conflicto. “Le digo (a mi amiga) ‘voy a hablar con ella’. Me acerco por detrás. La tomo del cuello. Le digo, ‘hey, por qué estás amenazando a mi amiga si en realidad… y no alcanzo a hacerle eso cuando siento un botellazo en la cabeza'”, narró.

El impacto del botellazo provocó que Sáez perdiera el conocimiento en el suelo, y denunció que el recinto nocturno no tomó ninguna medida ante la situación. “Después de eso, yo quedé inconsciente en el suelo. Nadie se hizo cargo de la discoteca, nadie llamó Carabineros, nadie llamó ambulancia, ni nada”, afirmó.

Finalmente, la ex integrante de «Mekano» se trasladó a un centro asistencial en La Florida para recibir atención médica y constatar lesiones. Sáez expresó su indignación por la falta de protocolos de seguridad en el local, señalando que no se activó ningún procedimiento ante la emergencia.