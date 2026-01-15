Claudio Crespo aclara polémica por meme de Gustavo Gatica: “Yo no hice esa imagen, es un meme circulante”

El exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, se pronunció sobre la controversia generada por un meme que publicó en sus redes sociales tras ser absuelto en el caso de Gustavo Gatica.

En una entrevista con Radio Agricultura, Crespo abordó la imagen que muestra a Gatica en una lápida con la palabra “octubrismo” y su propia fotografía al lado. Aclaró que no fue el autor del meme, afirmando: “Yo no hice ese meme. Es un meme que salió muchas veces en muchas publicaciones”.

El exfuncionario explicó que la publicación del meme estaba relacionada con el contexto del fallo judicial y los eventos ocurridos en los últimos años, incluyendo el rechazo de la nueva Constitución por parte del 62% de los chilenos. “Todo esto ha matado el relato que se instaló en el octubrismo”, indicó Crespo, refiriéndose a los acontecimientos que comenzaron el 18 de octubre de 2019.

Crespo definió el “octubrismo” como el periodo posterior al estallido social, argumentando que un análisis de esos eventos muestra que no han traído beneficios al país. Además, expresó su pesar por lo sucedido con Gustavo Gatica, quien sufrió la pérdida total de visión en ambos ojos tras recibir disparos de balines de goma durante una manifestación. “Lo que le pasó a Gustavo Gatica es súper lamentable”, comentó, añadiendo que nadie debería terminar como él en una manifestación, independientemente de las circunstancias.

El tribunal determinó que los disparos que causaron las lesiones a Gatica fueron realizados por un coronel de Carabineros, lo que ha generado un amplio debate sobre el uso de la fuerza por parte de la policía durante las protestas. En este sentido, Crespo defendió las acciones de Carabineros, argumentando que “el contexto general de los hechos facultaban a la policía a hacer uso de sus armas de fuego”.