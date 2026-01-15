Subsidio Familiar Automático 2026: Descubre cómo verificar si eres elegible para recibir $21 mil mensuales por cada hijo

Los padres de niños y adolescentes pueden acceder al Subsidio Familiar Automático, que ofrece un apoyo económico mensual de $21.243 por cada menor de 18 años en el hogar, siempre que cumplan con ciertos requisitos.

Este subsidio está diseñado para mejorar la calidad de vida de las familias, incrementando sus ingresos de manera automática. Para ser beneficiarios, los menores deben ser parte del grupo familiar y cumplir con condiciones específicas. Según información de ChileAtiende, los interesados pueden verificar su elegibilidad ingresando su RUN y fecha de nacimiento en la página de consulta del subsidio.

Los requisitos para acceder al Subsidio Familiar Automático incluyen ser menores de 18 años. Si el menor tiene menos de 8 años, debe estar inscrito en un programa de salud del Ministerio de Salud para la atención infantil. Para aquellos que tienen más de 6 años, es necesario que sean alumnos regulares. Además, no deben recibir ingresos iguales o superiores al monto del subsidio. En el caso de menores con discapacidad física o intelectual, no pueden ser beneficiarios del Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años.

Es fundamental que los solicitantes estén inscritos en el Registro Social de Hogares y pertenezcan al 40% más vulnerable de la población. El monto base del subsidio es de $21.243 mensuales, aunque este puede aumentar a $42.486 si el beneficiario tiene alguna discapacidad.

Este apoyo económico es parte de las políticas sociales implementadas para ayudar a las familias en situación de vulnerabilidad, y su asignación se realiza de manera automática, facilitando el acceso a los recursos necesarios para el bienestar de los niños y adolescentes en el país.