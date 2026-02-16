Ciberseguridad: Sigue alza de profesionales para proteger un activo estratégico de las empresas

Sufrir pérdidas financieras, interrupciones operativas, daños a la reputación o consecuencias legales derivadas de fallos, ataques o accesos no autorizados a los sistemas de información y tecnología están entre las principales preocupaciones de las empresas.

Y según la última edición del Global Cybersecurity Outlook del Foro Económico Mundial, el fraude cibernético es la principal preocupación de los CEO. De hecho, el sondeo reveló que el 87% de los encuestados experimentó un aumento de las vulnerabilidades relacionadas con la inteligencia artificial (IA) en 2025 y el 94 % de los líderes espera que sea la fuerza que más influencia tenga en la ciberseguridad en 2026.

Ante esta realidad, el mercado laboral refleja el impacto de esas preocupaciones y se traduce en una demanda generalizada por profesionales especializados en ofrecer soluciones a estos problemas. Datos de la última edición de la Guía Salarial de la consultora Robert Half, revelaron que los profesionales del área de la tecnología son altamente cotizados y los especialistas en ciberseguridad están entre los más buscados.

Cargos en alza

Profesionales que diseñan, implementan y mantienen la infraestructura de seguridad informática de una organización están encontrando oportunidades de manera sostenida en el mercado laboral. Especialmente si sus habilidades se relacionan con el uso cada vez más frecuente de la IA.

En materia de ciberseguridad, los cargos y bandas salariales más demandadas para esta área son las siguientes:

Pentester – $3.000.000 a $5.500.000

Analista SOC – $2.042.208 a $2.763.948

Arquitecto de Ciberseguridad – $4.084.416 a $5.527.896

Analista de Ciberseguridad – $4.790.276 a $6.480.000

En el caso de los Pentester, se trata de profesionales capaces de simular ataques en entornos controlados, lo que se conoce como un hacker ético. Ya los Analistas SOC están a cargo de supervisar, detectar, analizar y responder a incidentes de seguridad en tiempo real. Y en el caso de los dos últimos, son aquellos especialistas a cargo de la creación, desarrollo, implementación y mantención posterior de las soluciones que ofrecerán protección a los datos sensibles que las empresas deben cuidar.

“Las amenazas asociadas a la inteligencia artificial son un factor más del crecimiento de la demanda de este tipo de profesionales. A cada instante surgen nuevas amenazas y eso obliga a ese talento a reaccionar a una velocidad mayor, con eficiencia y una capacidad constante de innovar y ser flexibles”, analizó el director asociado de Robert Half Chile, Caio Arnaes.

Protección de un activo estratégico

Áreas como las finanzas, el retail y la logística son algunas de las que requieren una fuerte protección de datos de todo tipo. Para eso, se requieren profesionales capaces de entender el problema, desarrollar, implementar y sostener soluciones a lo largo del tiempo son buscados en todas las áreas del mercado laboral.

La protección y manejo de datos requiere una atención estratégica porque involucra información personal de clientes y empleados, registros financieros/bancarios, propiedad intelectual (secretos comerciales), estrategias de negocio y documentos contractuales. “Se trata de un activo digital estratégico que, de filtrarse, afectarían su operación, reputación o cumplimiento legal. Y para protegerlos, las empresas invierten fuerte en profesionales capaces de garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad”, explicó Arnaes.