Di Mondo revela su diagnóstico de VIH y denuncia discriminación por parte de Mega tras ser excluido de ‘El Internado’

El fashionista Di Mondo reveló en el programa ‘Primer Plano’ que fue diagnosticado con VIH, lo que, según él, fue la razón por la que el canal Mega lo excluyó del reality ‘El Internado’. Durante su intervención, Di Mondo afirmó: “No he sentido ningún síntoma, esto no me va a ganar”, mostrando una actitud positiva frente a su diagnóstico.

El diseñador de moda explicó que la decisión de Mega de dejarlo fuera del programa se debió a que los medicamentos que necesita no están disponibles en Perú, donde se grababa el reality, y que debían ser solicitados en el extranjero, lo que podría causar retrasos en su llegada. Esta situación ha llevado a Di Mondo a presentar una demanda laboral contra Mega por un monto de 705 millones de pesos, la cual concretó el 3 de febrero.

En declaraciones recientes al matinal de Canal 13, Di Mondo mencionó que, además de la cuestión de los medicamentos, había otras irregularidades más serias que justificaban su acción legal. Por su parte, Mega emitió un comunicado en el que desmiente las afirmaciones de Di Mondo, asegurando que “desmiente categóricamente las falsas declaraciones emitidas por el señor Edmundo Huerta Cordero, conocido públicamente como Di Mondo”.

El canal también aclaró que la situación migratoria de todos los participantes de sus producciones está completamente regularizada y que se cumplen con todos los trámites migratorios requeridos según las normativas legales vigentes. La controversia ha generado un amplio debate en redes sociales y entre los seguidores del reality, quienes han expresado su apoyo a Di Mondo en esta difícil situación.