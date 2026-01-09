Chile se enfrenta a Colombia en un crucial partido del Mundial de la Kings League: horarios y detalles del encuentro

La selección chilena de la Kings League ha demostrado su poderío en el Mundial que se lleva a cabo en Brasil, logrando una victoria contundente de 6-1 sobre Marruecos, tras un difícil triunfo ante Países Bajos. Este resultado posiciona al equipo nacional como favorito para liderar el Grupo A del torneo.

Bajo la presidencia de Arturo Vidal y el streamer Cristóbal “Shelao” Álvarez, la selección chilena se ha convertido en una de las sorpresas del certamen. El plantel incluye a destacados jugadores del fútbol chileno, entre ellos Nacho Herrera, quien brilló al marcar cuatro goles en el partido contra Marruecos. Herrera, que fue campeón de la Primera B con la Universidad de Concepción, ha sido fundamental en el ataque del equipo.

Otro jugador destacado es Matías Vidangossy, quien ya se desempeña profesionalmente en la Kings League y ha mostrado su habilidad en ambos encuentros disputados. La calidad de este mundialista Sub 20, que participó en el torneo de Canadá, sigue siendo notable.

Con dos victorias en su haber, Chile se posiciona como el líder indiscutido de su grupo. Sin embargo, el próximo desafío será crucial, ya que se enfrentarán a Colombia, un equipo que llega tras una victoria abultada sobre Países Bajos, lo que promete un partido emocionante este fin de semana.