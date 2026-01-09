¿Cómo entender la diferencia entre sueldo líquido y salario bruto? Aprende a calcular tu remuneración neta y sus deducciones

Conocer el sueldo líquido es fundamental para la adecuada gestión financiera de trabajadores y empleadores, ya que permite planificar ingresos y gastos de manera efectiva.

El sueldo líquido se refiere a la cantidad de dinero que un empleado recibe después de aplicar las deducciones legales y pactadas sobre su sueldo bruto. Estas deducciones pueden incluir aportes a la salud, seguros de cesantía, impuestos y otros descuentos. Comprender esta cifra es esencial para que los trabajadores sepan cuánto dinero efectivamente llega a su bolsillo, lo que les ayuda a evitar errores en la gestión de sus salarios.

En Chile, el cálculo del sueldo líquido se realiza restando del sueldo bruto las deducciones correspondientes. El sueldo bruto es el monto total que recibe un trabajador, que incluye no solo el sueldo base, sino también bonos, gratificaciones, comisiones y horas extra. Por otro lado, las deducciones más comunes que se aplican al sueldo bruto son las siguientes:

Salud : un 7% mínimo del sueldo imponible, aunque este porcentaje puede variar dependiendo de la Isapre elegida por el trabajador.

: un 7% mínimo del sueldo imponible, aunque este porcentaje puede variar dependiendo de la Isapre elegida por el trabajador. AFP : un promedio de 11,5% más la comisión de la administradora de fondos de pensiones.

: un promedio de 11,5% más la comisión de la administradora de fondos de pensiones. Seguro de Cesantía : entre un 0,6% y un 2,4%, dependiendo del tipo de contrato.

: entre un 0,6% y un 2,4%, dependiendo del tipo de contrato. Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) : un 1,41%.

: un 1,41%. Impuesto único de segunda categoría : este impuesto varía según el tramo de renta del trabajador.

: este impuesto varía según el tramo de renta del trabajador. Otros: pueden incluir anticipos, préstamos, cuotas sindicales o acuerdos particulares.

Por ejemplo, si un trabajador tiene un sueldo bruto de $800.000, las deducciones serían las siguientes: $56.000 para salud (7%), $92.000 para AFP (11,5%), $11.280 para el SIS (1,41%) y $4.800 para el Seguro de Cesantía (0,6%). En total, las deducciones sumarían $164.080, lo que dejaría un sueldo líquido de $635.920.

Este conocimiento sobre el sueldo líquido no solo es útil para los trabajadores, sino también para los empleadores, quienes deben asegurarse de cumplir con las normativas laborales y gestionar correctamente los pagos a sus empleados.