Urgente llamado de Vicente Miranda: justicia para su hermano Cristóbal, víctima de la brutal ‘Jauría del Biobío’

Vicente Miranda, hermano de Cristóbal Miranda, quien falleció tras ser agredido en una fiesta de Año Nuevo en Talcahuano, ha compartido un conmovedor testimonio en redes sociales, pidiendo apoyo para que el crimen no quede impune. Este caso ha sido denominado como la “Jauría del Biobío”.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Vicente hizo un llamado a la ciudadanía y a quienes han seguido el desarrollo del caso, instando a que se continúe difundiendo información sobre la investigación. Aseguró que existen antecedentes que sugieren una planificación previa del ataque que resultó en la muerte de su hermano. “Lo único que les pido es que sigan compartiendo las publicaciones, en especial donde se ve la planificación que tenían estos tipos para matarme a mí y a mi hermano, que lo lograron”, expresó Vicente.

El joven también compartió el impacto devastador que la tragedia ha tenido en su familia, describiendo el proceso como extremadamente complicado. “Ha sido un proceso súper complicado para mí y mi familia, en especial porque vi cómo mataban a mi hermano en mi propia cara”, afirmó, enfatizando la necesidad de justicia y prevención de futuros incidentes similares.

Vicente reiteró su solicitud de apoyo para que el caso no quede en la impunidad, manifestando: “Que me ayuden a que esto no quede impune, que no sea un delito más, que no le vuelva a pasar a nadie más porque no se lo deseo a nadie”. Junto al video, también publicó un mensaje escrito donde agradeció a quienes lo han apoyado y pidió que se diera a conocer la historia que ha cambiado su vida y la de su familia para siempre.

Según información del Ministerio Público, los imputados habrían coordinado el ataque a través de un grupo en redes sociales. Mientras que la defensa argumenta que se trató de una riña, la familia de Cristóbal sostiene que fue una agresión premeditada y cobarde, sin posibilidad de defensa para la víctima.