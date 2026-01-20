Camilo Huerta regresa a la TV en nuevo reality de Canal 13 tras polémica separación y deudas con Marité Matus

Este lunes, el programa «Sígueme» de TV+ reveló que Camilo Huerta regresará a la televisión, tras su separación de Marité Matus.

Durante la emisión, la panelista Daniela Aránguiz sorprendió a los televidentes al confirmar que Huerta, conocido por su participación en «Yingo», volverá a la pantalla chica. Este regreso se produce en medio de controversias legales que han rodeado a Huerta y Matus, quien lo ha demandado por supuestas deudas y problemas de manejo económico durante su matrimonio.

Aránguiz, en su intervención, compartió detalles sobre el retorno del ex chico reality: “Me acaban de confirmar mis informantes que hoy día lunes acaba de firmar un hombre que estuvo toda la semana pasada y la antes pasada en la polémica”. Aunque no mencionó el nombre de Huerta de inmediato, dejó entrever su identidad al describirlo como “muy musculoso, alto, y que hace unos años estuvo en un programa de entretención juvenil”.

La panelista también hizo un llamado a Huerta, expresando: “Va a entrar al reality de Canal 13 y ojalá que pague sus deudas. Camilo Huerta es el nuevo confirmado”. Con esta confirmación, Huerta se prepara para su regreso a la televisión en un nuevo reality show de Canal 13, donde se espera que aborde aspectos de su vida personal y la polémica separación de Matus, quien ha alegado que Huerta se ha beneficiado económicamente a su costa.

El regreso de Camilo Huerta a la televisión se produce en un contexto de gran interés mediático, dado el escándalo que ha rodeado su separación y las demandas legales en curso.