Sophia Loren y Carla Bruni rinden homenaje a Valentino Garavani: “Un amigo gentil y lleno de humanidad” en su despedida

La muerte del icónico diseñador italiano Valentino Garavani a los 93 años ha suscitado una serie de emotivos homenajes de celebridades que lucieron sus célebres creaciones.

Valentino Garavani, conocido como el último emperador de la alta costura italiana, falleció el lunes en su hogar en Roma. Su legado en el mundo de la moda es innegable, y su partida ha dejado un vacío en la industria. Celebridades como Sophia Loren y Carla Bruni han expresado su tristeza y admiración por el diseñador a través de conmovedores mensajes en redes sociales y medios de comunicación.

Sophia Loren, quien tuvo una relación cercana con Valentino, compartió su pesar en un mensaje donde lo describió como un “amigo” y expresó: “Fue un privilegio conocerte y siempre te llevaré conmigo”. Loren también recordó los momentos de afecto y aprecio que compartieron, destacando la “alma gentil” de Valentino y su impacto en su vida. La actriz cerró su homenaje enviando un abrazo a Giancarlo Giammetti, socio y compañero de Valentino, y a su familia.

Por su parte, Carla Bruni también rindió tributo al diseñador en su cuenta de Instagram, donde escribió: “Me conmueve la partida del inmenso Valentino que dejará tanta belleza en el mundo”. La esposa del expresidente francés Nicolas Sarkozy recordó la “gran bondad y elegancia infinita” de Valentino, y extendió sus pensamientos a Giammetti y a la familia del fallecido, deseando que descanse en paz.

El funeral de Valentino Garavani se llevará a cabo este viernes en Roma, donde amigos, familiares y admiradores podrán rendirle homenaje. Su influencia en la moda y su capacidad para crear belleza perdurarán en la memoria colectiva, dejando un legado que seguirá inspirando a futuras generaciones.